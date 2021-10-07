【時報-台北電】證交所公告今日單一證券鉅額成交，股票名稱：
1.統一(1216)：每股成交價67.95元，成交量48萬股，成交金額3261萬6000元。
2.台積電(2330)：每股成交價580.14元，成交量2萬8000股，成交金額1624萬3920元。
3.台積電(2330)：每股成交價577.5元，成交量20萬股，成交金額1億1550萬元。
4.智邦(2345)：每股成交價245.5元，成交量93萬7000股，成交金額2億3003萬3500元。
5.致茂(2360)：每股成交價190.23元，成交量17萬7000股，成交金額3367萬710元。
6.致茂(2360)：每股成交價190.22元，成交量39萬2000股，成交金額7456萬6240元。
7.技嘉(2376)：每股成交價91.8元，成交量27萬2000股，成交金額2496萬9600元。
8.瑞昱(2379)：每股成交價428元，成交量40萬股，成交金額1億7120萬元。
9.聯發科(2454)：每股成交價905.18元，成交量47萬2419股，成交金額4億2762萬4230元。
10.聯發科(2454)：每股成交價905.15元，成交量10萬股，成交金額9051萬5000元。
11.聯發科(2454)：每股成交價905.11元，成交量43萬8581股，成交金額3億9696萬4049元。
12.聯發科(2454)：每股成交價904.98元，成交量3萬2000股，成交金額2895萬9360元。
13.元大金(2885)：每股成交價24.54元，成交量95萬股，成交金額2331萬3000元。
14.統一超(2912)：每股成交價283.25元，成交量9萬8000股，成交金額2775萬8500元。
15.中租-KY(5871)：每股成交價234.29元，成交量36萬股，成交金額8434萬4400元。
16.中租-KY(5871)：每股成交價234.28元，成交量44萬股，成交金額1億308萬3200元。
17.旭隼(6409)：每股成交價1540元，成交量2萬5000股，成交金額3850萬元。
18.旭隼(6409)：每股成交價1532.5元，成交量2萬1000股，成交金額3218萬2500元。
19.旭隼(6409)：每股成交價1527.5元，成交量3萬8000股，成交金額5804萬5000元。
20.旭隼(6409)：每股成交價1525元，成交量2萬5000股，成交金額3812萬5000元。
21.矽力-KY(6415)：每股成交價4042.5元，成交量5萬9000股，成交金額2億3850萬7500元。
22.矽力-KY(6415)：每股成交價4017.5元，成交量5萬9000股，成交金額2億3703萬2500元。
23.緯穎(6669)：每股成交價814.66元，成交量10萬5000股，成交金額8553萬9300元。
24.緯穎(6669)：每股成交價814.58元，成交量13萬2000股，成交金額1億752萬4560元。
25.美利達(9914)：每股成交價277.22元，成交量23萬7000股，成交金額6570萬1140元。
26.美利達(9914)：每股成交價272.62元，成交量11萬股，成交金額2998萬8200元。
(時報資訊)
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