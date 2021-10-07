啟發投顧分析師楊基政表示，台股7日由跌深股進行反彈，終場上漲320點，以16,713點作收，成交值2,936億元，月線持續下彎，短線以月線及200日均線作為多空依據。整體而言，大盤箱型下移格局不變，由中航、裕民、技嘉、創意、景碩、揚明光、晶心科等跌深股輪流反彈，主流不明，加上指數尚未站穩月線，代表多方還未取得發球權，持股不宜過高。
至於本周納入投資組合的力肯，受惠8月營收成長高，股價經整理後仍有機會震盪盤堅。
(時報資訊)
個股觀測
優良
持平
注意
啟發投顧分析師楊基政表示，台股7日由跌深股進行反彈，終場上漲320點，以16,713點作收，成交值2,936億元，月線持續下彎，短線以月線及200日均線作為多空依據。整體而言，大盤箱型下移格局不變，由中航、裕民、技嘉、創意、景碩、揚明光、晶心科等跌深股輪流反彈，主流不明，加上指數尚未站穩月線，代表多方還未取得發球權，持股不宜過高。
至於本周納入投資組合的力肯，受惠8月營收成長高，股價經整理後仍有機會震盪盤堅。
(時報資訊)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：