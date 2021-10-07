啟發投顧分析師楊基政表示，台股7日由跌深股進行反彈，終場上漲320點，以16,713點作收，成交值2,936億元，月線持續下彎，短線以月線及200日均線作為多空依據。整體而言，大盤箱型下移格局不變，由中航、裕民、技嘉、創意、景碩、揚明光、晶心科等跌深股輪流反彈，主流不明，加上指數尚未站穩月線，代表多方還未取得發球權，持股不宜過高。

至於本周納入投資組合的力肯，受惠8月營收成長高，股價經整理後仍有機會震盪盤堅。

(時報資訊)

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