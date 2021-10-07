摩爾投顧分析師張志誠表示，美國共和黨同意調高舉債上限支撐政府運作至12月，債務違約風險暫時解除，美股四大指數6日同步回彈，齊站5日均線，若道瓊指數能成功突破下個壓力關卡34,599點，預期外資將會大舉回頭買超。台股7日則在美股多頭氣氛激勵下，開高走高，收盤大漲320點，融資水位下降有助大盤持續挑戰所有均線反壓。
類股上除航運族群全面大漲外，IC設計族群不惶多讓，尤其高價IC設計股創意、晶心科、力旺7日都以漲停價作收，譜瑞-KY、M31、世芯、金麗科同步大漲，也為其他IC設計股鋪陳比價空間。
另外歐洲和大陸對煤炭需求強勁，大陸當局要求相關部門加速補足煤炭庫存，以因應將來的冬季需求，甚至傳出印度煤炭庫存也將見鑿，而煤炭必須仰賴散裝大船載送，BCI和BDI指數強過貨櫃海運指數，本周納入投資組合的裕民7日成功漲停，收復所有均線，預料散裝船和貨櫃輪將走出不一樣的格局。
(時報資訊)
個股觀測
優良
持平
注意
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：