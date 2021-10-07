證券分析師黃勇文表示，美股四大指數6日漲跌不一，不過，外界樂觀預期民主黨與共和黨國會議員可望達成協議，避免債務違約之下，帶動亞股7日翻紅，連帶台股也順勢跌深反彈。
觀察盤面，在權值股7日回神，且航運股走勢強勁反彈下，加權指數終場大漲逾300點，成為台股止跌前兆。不過，觀察台股整體技術面指數，研判空頭氣勢較強，盤面偏弱，加上人氣熱門族群尚未完全回穩，仍建議投資人暫時先保守看待。
個股方面，本周納入投資組合的精剛，受惠布局航太零件發酵、接單暢旺，第四季營收可望傳出佳績。
展望後市，大盤近期整體融資已大減逾百億元，對籌碼清洗相對有利，未來權王台積電能否守穩年線，則將成為台股關鍵多空風向球。
(時報資訊)
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