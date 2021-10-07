倫元投顧分析師陳學進表示，台股7日開高走高，終場上漲320.7點，漲幅1.96％，收在16,713.86點；櫃買指數亦同步大漲5.59點作收，漲幅2.84％，收在202.58點；三大法人進出方面，外資轉買236.32億元，投信續買9.02億元，自營商轉買30.77億元，惟外資法人於台指期則是轉賣4,531口多單，累計淨空單部位為18.280口，心態轉趨中性謹慎偏多。
台股6日下殺，使市場投資人感到驚慌，惟台股7日大盤加權指數再度強勢開高上漲、勁揚逾300點，甚至包括晶心科、聯發科、敦泰、亞信、點序、聚積、金麗科、環球晶、中美晶、台勝科、大中、杰力、富鼎、晶豪科、力致、健和興、湧德、界霖、迅杰、廣明、技嘉、麗臺、青雲、裕民、中航、台航、四維航、長榮、陽明、萬海、力旺、智原、創意、世芯-KY、漢磊、龍燈-KY等，均強勢上漲。
個股方面，本周納入投資組合的龍燈-KY，營運現轉機、業務擴張有成，配合公司派及業內法人大戶偏多心態，股價7日飆漲停，只要量價不失控，預期後市仍有望續漲。
展望後市，加權指數將可望孕育出一波嶄新契機，即便短線加權指數欲反彈上漲至「萬七」關卡、季線附近，仍需等待市場信心恢復。不過，隨底部止跌契機浮現下，預期後續若有壓回，逢低都仍是投資人低接績優股的大好機會。
選股方面，投資人可先觀察散裝航運指標股裕民、貨櫃三雄的走勢，投資人可等待貨櫃三雄收復季線後，伺機「高出低進」、價差因應；至於台股真正的多方主流股，就是晶圓代工漲價受惠股、電動車概念股、抗通膨概念股，投資人可多加留意。
(時報資訊)
個股觀測
優良
持平
注意
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：