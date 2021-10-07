【時報-台北電】東明-KY(5538)代重要子公司浙江東明不銹鋼製品股份有限公司公告配合當地政府限電政策。

　東明-KY子公司浙江東明不銹鋼製品股份有限公司配合當地政府限電政策，調整產線並以現有庫存因應，減少限電影響及滿足客戶需求，對東明-KY之營運尚無重大影響。密切觀注當地政府後續用電政策與及時調整產線。（編輯整理：葉時安）

(時報資訊)

#東明-KY #限電 #鋼鐵股

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