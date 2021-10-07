【時報-台北電】TPK-KY(3673)於10月29日14:30舉辦2021年第三季營運結果線上法人說明會。

　TPK-KY說明福建各子公司配合當地政府限電政策事宜，配合當地政府分區有序限電措施，公司因應措施，各廠區配合當地政府分區有序限電，調節生產排程並以現有庫存因應，降低限電影響。後續將配合當地政府相關限電政策及時調整各廠區生產排程。對TPK-KY營運並未造成重大影響。（編輯整理：葉時安）

(時報資訊)

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