【時報-台北電】榮科(4989)減資，減資基準日為10月8日，公司於民國110年7月20日股東會決議通過現金減資案，並經台灣證券交易所110年10月7日台證上一字第1101805445號函核准申報生效在案；茲依「台灣證券交易所股份有限公司上市公司換發有價證券作業程序」之規定，訂定本換股作業計畫。

　本次應換發之股票為榮科歷年發行之全部股票計1億5308萬5000股，每股面額10元，共計新台幣15億3085萬元。本次減少資本新台幣1億5308萬5000元，銷除已發行股份1530萬8500股，減資比率為10%。減資後之股份總數計1億3777萬6500股，每股面額新台幣10元，共計實收資本額為新台幣13億7776萬5000元。

減資換發股票日程：舊股票最後交易日11月17日。舊股票停止交易期間11月18日至11月26日。換發股票基準日為11月26日，停止過戶期間為11月18日至11月26日，舊股票最後過戶日11月21日，舊股票停止過戶期間自11月22日至11月26日。減資換發股票基準日為11月26日。新股票上市買賣日(即舊股票終止上市日)為11月29日。現金減資退還股款發放日為12月2日。（編輯整理：葉時安）

(時報資訊)

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