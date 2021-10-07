【時報記者任珮云台北報導】今年來中國官方對互聯網、教育、遊戲、地產、醫療、娛樂圈等領域，監管政策頻發，引發股市震盪，但隨中國疫苗接種率提高，經濟活動逐步重啟，陸股長線持續看好，適逢第四季傳統股市旺季，利空淬鍊後的陸股，投資機會浮現。

時序進入年底，統計近12年主要股市第四季漲幅皆有不錯表現，滬深300指數、中證內地消費主題指數第四季平均漲幅分別為8.27%、6.71%，優於MSCI世界股票指數、S&P 500指數。中國已經有8成人口接種2劑疫苗，先前深受疫情所苦的接觸型消費，有機會逐步復甦，且中國十一長假至農曆年前為消費旺季，可望成為第四季推升陸股一大助力。

兆豐投信指出，近期恒大債務危機衝擊股市，但秉持較嚴謹投資邏輯，旗下中國A股基金、內需A股基金皆無持有恆大股票，不受本次恆大事件影響。近期陸股雖受到中國監管之後有恆大事件，隨後有限電及停工影響股市上下波動，但中國貨幣、財政政策由緊轉鬆，故對未來股市看法並不悲觀。此外，人民銀行7/15調降0.5％的存準率，可望有大約1兆元人民幣的資金「解凍」，預期倘若未來經濟下行壓力增加，不排除仍有降準空間。而且人行9/17至今，以逆回購方式淨投放7900億元人民幣，足以因應跨季與連續假期需求，市場資金仍屬豐沛。

兆豐投信中國內需A股基金經理黃家慶指出，由於2022年為中國領導人換屆之年，因此維持經濟的平穩，避免系統性風險，將是官方施政目標。研判恆大危機、限電停工衝擊，最終順利落幕機會較高，雖然短期引發股市震盪，但並不減損對陸股中期樂觀看法。未來看好產業方面，消費股擁有旺季天時的配合，碳中和、科技自主則有中長期政策支持基礎，上述族群可能擔綱陸股攻堅要角。

(時報資訊)