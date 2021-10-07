主計總處主計長朱澤民今（7）日備詢，被問到蚵仔麵線一碗多少時，竟回覆「20元」，讓不少人相當傻眼，引發熱議。就有網友在PTT提及物價話題，他以此事為話題與親戚小孩聊天，表示自己經歷過「6元科學麵」的年代，豈料對方幾乎是難以置信。

一名台北網友在PTT問到「大家有看過什麼價格，是現在說出來沒有小朋友會信的？」，表示因蚵仔麵線20元的新聞，他以此為話題與親戚小孩聊天，提到自己曾經歷過「6元科學麵（現在一包約10元），柯南漫畫一本75元（現在一本約105元）」的年代，豈料小朋友聽到後根本不敢相信。

原PO接著說，他在市面上看到的麵線，大碗基本就是60元起跳，而小碗則是45元起跳，自家附近還有不分大小，一碗50元的麵線。而與家中長輩聊天，才知道過去「雞排+珍奶」甚至只要50元，與現今的物價差很多，「如果今天路邊有間店，賣麵線20元，雞排+珍奶50元，我還真的不敢吃」。

不少人表示「那時候車輪餅、水煎包都3個10元」、「小時候的切仔麵、陽春麵都5元，剪頭髮5元」、「國小時有買過35元的雞排，現在完全找不到了」、「漫畫75元是漲過的，60元才是最開始的」、「科學麵小三時賣5元，肉羹也賣5至15元而已」、「吃過陽春麵10元」、「小時候珍珠奶茶好像25元而已，雞排60元就是天花板價格了」、「77年次，5元科學麵、茶葉蛋」、「我小時候台南市新華廈一戶200萬，現在翻3至4倍」，還有人提到，麥香到現在依舊是10元，「麥香從我那個年代就是10元了」。

(時報資訊)