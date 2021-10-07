玉山金控公布2021年9月自結盈餘，單月稅後盈餘14.6億元，累計前9月稅後盈餘159.1億元，較去年同期成長14.0％，EPS為1.19元。主要子公司玉山銀行累計前9月稅後盈餘139.3億元，較去年同期成長7.5％，玉山證券累計稅後盈餘成長150.9％。
面對市場環境變化，玉山聚焦跨境整合、數位轉型及風險管理，並持續將ESG融入金融服務，推動業務穩健發展。
(時報資訊)
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玉山金控公布2021年9月自結盈餘，單月稅後盈餘14.6億元，累計前9月稅後盈餘159.1億元，較去年同期成長14.0％，EPS為1.19元。主要子公司玉山銀行累計前9月稅後盈餘139.3億元，較去年同期成長7.5％，玉山證券累計稅後盈餘成長150.9％。
面對市場環境變化，玉山聚焦跨境整合、數位轉型及風險管理，並持續將ESG融入金融服務，推動業務穩健發展。
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