玉山金控公布2021年9月自結盈餘，單月稅後盈餘14.6億元，累計前9月稅後盈餘159.1億元，較去年同期成長14.0％，EPS為1.19元。主要子公司玉山銀行累計前9月稅後盈餘139.3億元，較去年同期成長7.5％，玉山證券累計稅後盈餘成長150.9％。

面對市場環境變化，玉山聚焦跨境整合、數位轉型及風險管理，並持續將ESG融入金融服務，推動業務穩健發展。

(時報資訊)

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