【時報-台北電】上品(4770)董事會決議辦理初次上市前現金增資發行新股案，發行924萬股，每股面額10元，現金增資發行價格暫訂每股166元，惟實際發行價格授權董事長於實際發行時，配合上市前之公開承銷方式，依當時市場情況與主辦證券承銷商共同議定之。增資資金用途為充實營運資金。（編輯整理：葉時安）
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【時報-台北電】上品(4770)董事會決議辦理初次上市前現金增資發行新股案，發行924萬股，每股面額10元，現金增資發行價格暫訂每股166元，惟實際發行價格授權董事長於實際發行時，配合上市前之公開承銷方式，依當時市場情況與主辦證券承銷商共同議定之。增資資金用途為充實營運資金。（編輯整理：葉時安）
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