【時報-台北電】春雨(2012)董事會決議辦理募集國內第一次有擔保轉換公司債，發行總額7億元，每張面額10萬元，發行價格底標以不低於面額為限，實際募集金額依競價拍賣結果而定，發行期間3年，發行利率依票面利率為0%。由銀行擔保，募得價款之用途為償還銀行借款。

春雨董事會決議辦理募集國內第二次有擔保轉換公司債，發行總額5億元，每張面額10萬元，發行價格底標以不低於面額為限，實際募集金額依競價拍賣結果而定。發行期間3年，發行利率依票面利率為0%。由銀行擔保，募得價款之用途為償還銀行借款。

春雨董事會決議辦理募集國內第三次有擔保轉換公司債，發行總額4億元，每張面額10萬元，發行價格底標以不低於面額為限，實際募集金額依競價拍賣結果而定。發行期間3年，發行利率依票面利率為0%。由銀行擔保，募得價款之用途為償還銀行借款。（編輯整理：葉時安）

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