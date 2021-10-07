【時報記者莊丙農台北報導】旭東(4537)9月營收為2.01億元，月增92.40％、年增20.32％；前3季累計營收為15.84億元，年增14.21％。旭東表示，目前昆山廠與主要客戶受到大陸限電影響不大，生產動能相對維持穩定的狀態，自行車及面板產業資本支出仍維持樂觀，旭東新廠擴建完成後將更添成長動能，預期今、明年業績皆維持成長態勢。

旭東為因應面板、自行車及半導體產業客戶需求，分別於昆山及台灣台中擴建廠房；近期昆山廠已上樑，預計2022年第1季完工，第2季啟用。昆山廠以面板設備為主，目前面板產業受惠於產業秩序穩定，相關廠商皆處獲利狀態而投資意願提升，昆山廠擴廠即因應面板自動化設備需求。

疫情衝擊之下，使得民眾對健康與運動意識大為提升，各國政府亦鼓勵騎乘自行車，並積極設置自行車道與對購置自行車進行補貼，近期雖疫情趨緩，然民眾已習慣於騎乘自行車，在疫情常態化的大勢下，預期後續民眾仍將維持同樣的交通模式，而這些用戶也會成為中高階車款及電動自行車的未來潛在消費者，帶動整體自行車產值提高。

面板產業自2020年第2季底開始起漲，使得相關廠商陸續轉虧為盈，而過往二年的跌價循環，大陸廠商陸續整併以及韓廠陸續退出LCD生產，使得產業結構漸趨健康，亦因大陸政府補貼轉向，使大陸面板廠由積極擴產轉為提高獲利為主，因而陸廠近兩年資本支出主要放在提升自動化。旭東是全球少數具備可提供整線TFT-LCD實裝全自動生產線設備的廠商，具高性價比優勢，預期將持續受惠。

(時報資訊)

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