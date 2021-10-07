【時報記者王逸芯台北報導】振興五倍券於明(8)日起正式開放使用，五家電信業者紛紛順勢祭出振興優惠，衝刺5G商機，不僅如此，業者針對線上電商購物亦同步端出優惠，盼藉由5倍券人氣，帶動買氣。
中華電(2412)推出「振興優惠give me 5」超值5大優惠專區，申辦精采5G購機、HiNet光世代、MOD、i寶貝智慧音箱或至門市洽購節能家電、手機配件等熱銷產品，皆可享有獨家振興優惠，明(8)日起至明年1月2日止，購買iPhone13、iPhone 12系列手機搭配精采5G 1399元以上方案，享蘋果購物金2000元，可折抵iPad、Apple watch、HomePod mini等多項蘋果商品，指定iPhone舊機換新機加碼再折2000元。
台灣大(3045)表示，響應政府拚經濟，推出更優惠的振興加碼大方送，10月底前申辦台灣大5G專案搭配三星、華碩等八家知名手機品牌指定機款，不論是否持五倍券，都能享有最多現折2000元的優惠；申辦「mo幣多」專案，合約期間最高可獲得24,600元momo幣。myfone購物更推出5倍加碼專區，消費就有機會抽到結帳金額5倍的贈品電子禮券。
亞太電(3682)響應政策並祭出限時加碼優惠大放送，至年底前持200元面額振興五倍券於全台Gt智慧生活門市申辦「5G極速升等」購機方案，不限約期及資費，手機專案價現折1000元，iPhone與Android手機同享優惠。
遠傳(4904)則攜手五大手機品牌，加碼推出「振興購機五重送」優惠活動，11月15日前申辦遠傳心5G方案，搭配五大品牌指定手機，最高現折2000元，10月15前指定手機舊換新最高加碼再折5000元；此外，購機最高可享1%遠傳幣回饋，到遠傳friDay購物月月消費滿額送購物金，最後還有機會抽易遊網萬元旅遊金。
台灣之星祭出「政府給你五倍券、我們再加碼5000元」的加碼折價優惠，明日起消費者趁這波五倍券發放之際，到台灣之星全台實體及網路門市，辦門號搭iPhone13、指定熱門旗艦手機及家電最划算，無論是否使用振興五倍券消費，台灣之星通通全面加碼送「買東西商城」折價券5000元。
(時報資訊)
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