【時報記者林資傑台北報導】工業電腦大廠研華(2395)受惠主要市場基礎建設及新能源相關需求強勁，2021年9月合併營收續「雙升」創54.9億元新高，帶動第二季合併營收同步「雙升」創155.06億元新高，未受中國大陸限電措施影響，表現優於公司預期。
研華公布2021年9月自結合併營收達54.9億元，月增6.57％、年增達26.21％，再創歷史新高。帶動第三季合併營收155.06億元，季增9.13％、年增達18.83％，亦創歷史新高。累計前三季合併營收428.77億元、年增達11.84％，續創同期新高。
研華表示，9月各區域營收均強勁成長，以台灣、歐洲、北亞分別年增79％、46％、39％最強，北美亦恢復雙位數成長、年增達26％。事業群以物聯雲（CIoT）、服務物聯網（SIoT）及工業物聯網（IIoT）分別年增55％、52％、40％最佳，應用電腦（ACG）亦恢復成長、年增達11％。
而研華前三季各區域營收，以新興及中國大陸市場分別年增51％、37％最強，歐洲、台灣、南韓亦成長雙位數，日本則恢復成長、年增1.2％。事業群以工業物聯網、服務物聯網、綜合服務事業（AS+）分別年增35％、28％、28％最佳，但應用電腦仍年減7％。
研華先前法說時指出，在假設平均匯率28元狀況下，第三季合併營收估約5.1～5.3億美元（約新台幣143～148億元），約季增0.6～4.2％、年增9.6～13.4％，毛利率落於36.5～38.5％，營益率回升至16～18％，實際表現優於預期。
研華財務長暨綜合經營管理總經理陳清熙表示，隨著全球景氣復甦，各主要市場基礎建設及新能源相關需求強勁，推升研華9月、第三季合併營收齊締新猷，整體表現未受中國大陸「能耗雙控」限電事件影響。
接單方面，陳清熙表示，9月接單出貨比（B/B Ratio）仍達1.46，較8月1.36回升，累計前9月接單出貨比為1.57，亦維持高檔。集團兩岸擴產計畫已如期展開，預計至年底前將增產3成，以因應第四季與明年訂單出貨預做準備。
(時報資訊)
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