【時報編譯張朝欽綜合外電報導】在共和黨參議員的提議延長期限下，美債上限危機稍微緩除。以及美中可望在年底改善外交的氣氛下，恆指顯著彈升。

　周四香港恆生指數收漲735.24點或3.07%，為24701.73點。國企股(H股)漲300.33點或3.57%，為8713.05點。

　科技指數強力彈升5.21%。阿里漲7.3%；騰訊漲5.6%；美團漲9.7%；快手漲8.5%。

　汽車股抽高3.5%。長城汽車漲5.2%；五菱汽車漲7.1%；恆大汽車漲4.0%。

　國際油價下跌，石油股跌1.47%。

　華人置業大漲31%。報3.8港元。該公司大股東提議將公司私有化，以解決當前商業環境的挑戰。大股東劉鑾雄提出以19.1億港元收購其餘25%股份，相當於每股4港元報價。

匯豐上漲1.9%，報43.2港元；瑞銀將該行評級從中立上調為買進，目標價升為51.9港元。瑞銀認為，受惠於重組和成本控制，匯豐明年提撥前獲利仍有一成的增幅。

(時報資訊)

#港股 #恆指 #汽車股 #阿里

主要市場指數

紐約道瓊
34416.99 +102.32(0.30%)
05:04
S&P500
4363.55 +17.83(0.41%)
05:04
Nasdaq
14501.91 +68.08(0.47%)
05:15
費半指數
3238.79 +11.54(0.36%)
05:16
日經225
27678.21 +149.34(0.54%)
14:15
南韓KOSPI
2959.46 +51.15(1.76%)
17:01
香港恆生
24701.73 +735.24(3.07%)
16:08
上證指數
3568.17 +31.88(0.90%)
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深圳成指
14309.01 +230.01(1.63%)
09/30
英國FTSE
7043.91 +48.04(0.69%)
17:21
法國CAC
6570.20 +77.08(1.19%)
17:21
德國DAX
15136.26 +162.93(1.09%)
17:21

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