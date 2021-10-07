【時報編譯張朝欽綜合外電報導】在共和黨參議員的提議延長期限下，美債上限危機稍微緩除。以及美中可望在年底改善外交的氣氛下，恆指顯著彈升。
周四香港恆生指數收漲735.24點或3.07%，為24701.73點。國企股(H股)漲300.33點或3.57%，為8713.05點。
科技指數強力彈升5.21%。阿里漲7.3%；騰訊漲5.6%；美團漲9.7%；快手漲8.5%。
汽車股抽高3.5%。長城汽車漲5.2%；五菱汽車漲7.1%；恆大汽車漲4.0%。
國際油價下跌，石油股跌1.47%。
華人置業大漲31%。報3.8港元。該公司大股東提議將公司私有化，以解決當前商業環境的挑戰。大股東劉鑾雄提出以19.1億港元收購其餘25%股份，相當於每股4港元報價。
匯豐上漲1.9%，報43.2港元；瑞銀將該行評級從中立上調為買進，目標價升為51.9港元。瑞銀認為，受惠於重組和成本控制，匯豐明年提撥前獲利仍有一成的增幅。
(時報資訊)
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