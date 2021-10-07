大陸面板龍頭京東方7日公告，預計2021年前三季淨利為人民幣（下同）198.62億元～200.62億元，年增702％～710％。其中，第三季淨利為71億元～73億元，年增430％～445％。

針對業績變動原因，京東方公告顯示，2021年前三季比2020年同期半導體顯示行業整體的景氣度高，公司LCD主流應用市占率進一步提高，促使經營業績較2020年同期大幅提升。

京東方指出，上半年由於需求持續旺盛和驅動IC等原材料緊缺，造成的供給持續緊張，IT、TV等各類產品價格均有不同程度的上漲。進入第三季，由於海運堵塞及物流成本上漲，影響下游客戶備貨意願，TV類產品價格出現結構性調整。

IT類產品受益於更好的需求，以及供給集中度，仍保持穩定。京東方仰賴良好的產品、客戶結構，以及技術力、產品力領先，仍保持良好的盈利水準。

京東方表示，2021年前三季，公司顯示事業、感測器及解決方案事業、MLED事業、智慧系統創新事業和智慧醫工事業等多個領域均快速發展。展望未來，京東方將繼續優化產品結構，持續推進物聯網轉型進程。

(時報資訊)