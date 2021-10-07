【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】莫德納（Moderna）宣布擬投資約5億美元在非洲建造一座疫苗工廠，包括新冠疫苗在內，預計每年將生產多達5億劑信使核糖核酸（mRNA）疫苗。
莫德納這座非洲廠也將具備裝瓶和包裝能力。該公司表示很快就會展開遴選國家和地點的程序。
執行長Stephane Bancel周四發布聲明表示，莫德納希望在該工廠生產我們的新冠疫苗，以及我們其他的mRNA疫苗。
輝瑞與其合作夥伴BioNTech在7月時與南非國營的Biovac Institute達成合作協議，將協助該機構為非洲每年生產約1億劑新冠疫苗。但莫德納將是第一家準備在非洲大陸建造疫苗工廠的公司。
由於數據顯示年輕人接種後出現心肌炎（myocarditis）和心包膜炎（pericarditis）等心臟發炎病症的風險升高，瑞典和丹麥周三宣布年輕人暫停接種莫德納疫苗，受此打擊，莫德納周三股價大跌9%。
(時報資訊)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：