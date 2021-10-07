外媒引述知情人士透露，一檔由大陸地產商恒大集團提供擔保的2.6億美元債券已經到期，但截至7日，部分持有人尚未收到兌付資金。
香港信報援引外電消息，這檔由Jumbo Fortune Enterprises Ltd發行、利率為8.5％的美元債於3日到期，因適逢周日順延至4日兌付。
恒大旗下恒大地產發債文件顯示，Jumbo Fortune是其合營公司。如果Jumbo Fortune最終無力償債，而恒大也未能履行擔保義務，債券違約可能觸發其他恒大債務的加速清償條款，恒大面臨的違約風險勢將加劇。
知情人士指出，下一步將會向恒大及其律師發函，正式要求其履行擔保責任。由於正值十一長假，恒大集團未回覆外媒提問。
知情人士9月27日當周表示，恒大集團及其旗下天基控股，是Jumbo Fortune發行的這檔美元債的擔保方。部分債券持有人已經成立臨時委員會，以便在這檔債券發生違約事件時追索債權。
根據「違約事件」條款約定，除非「未能支付」的情況是由行政性、技術性原因引發，且公司在到期日之後的五個工作日內進行償付，否則到期未支付票據兌付資金將構成違約。
另一方面，9月，恒大集團將一期境內債券利息以場外方式協商解決，境外兩檔美元債的利息尚未支付，但這些美元債尚在30日的付息寬限期內。
(時報資訊)
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