國光生技（4142）受惠國內公費四價流感疫苗開始出貨及美國Protein Sciences（屬於Sanofi賽諾菲疫苗集團）的訂單出貨，9月營收4.64億元，為歷年來次高單月營收，年增3.84％，第三季營收7.53億元，年成長22％。

國光生表示，10月起產線將以國內公費四價流感疫苗為主，部份國際訂單為輔，預定年底前全部完成交貨，第4季營收仍有望持續成長，維持旺季表現。

此外，國光生除原已排定產程的國際訂單外，第三季開始也為許多新開發的國際客戶例如俄羅斯等國，作小量生產出貨；若進展順利，這些客戶都將直接躍升為第四季或明年起國際訂單的主力名單。

國光生今年海外流感疫苗訂單已陸續出貨到中國、美國、泰國，預計流感疫苗海外訂單可望在年底前全數出貨完畢；日前更宣布與俄羅斯疫苗製造商Petrovax完成簽約，每年提供四價流感疫苗原液，在俄國調劑充填包裝，未來可望供應俄羅斯及鄰近各國，插旗中亞及東歐市場。

今年流感疫苗開打撞期新冠疫苗接種，國光生技提醒，依防疫指揮中心建議，兩款疫苗接種需要間隔至少七天。另，隨著北半球流感季節將至，應對季節流感有所警覺，預先做好健康防護。

10月1日公費流感疫苗開打，接種對象包含滿6個月以上至國小入學前幼兒、國小至高中職學生、五專1-3年級學生、50歲以上成人、具潛在疾病的高風險慢性病與罕見疾病、重大傷病患者、孕婦及6個月內嬰兒父母、幼兒園托育人員及托育機構專業人員、安養、養護、長期照護等機構受照顧者及所屬工作人員、醫事及衛生防疫相關人員、禽畜養殖及動物防疫人員等。

(時報資訊)

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