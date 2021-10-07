為讓民眾安心領取紙本振興五倍券，中華郵政公司今年採取「須預約再領券」措施，12日至30日僅受理已預約民眾領取，另外也針對數位綁定，提出加碼延長方案。
郵局將「新卡友限定獨享回饋600元活動」新卡「申請」及「領取」期間延長至10月31日，並增加抽獎活動；凡於9月10日至10月31日間完成郵政VISA金融卡申請及領取的全新卡友，12月31日前成功綁定數位振興五倍券，除每卡可享現金加碼回饋600元外，並可參加抽獎活動，獎項包括郵政禮券10萬元、i郵購購物金5萬元及電子禮券1,000元等3,000多個獎項。
郵局提醒，想要首波就拿到紙本振興券，必須先去中華郵政公司全球資訊網振興五倍券專區，或撥打客服專線0800-700-199預約，一次最多可預約5份，完成預約後，即可於指定時間，攜帶健保卡到指定郵局輕鬆領券。
值得注意的是，郵局在16日及10月23日兩個週六在全國逾1,200個以上郵局全日營業，提供已預約民眾領券，請多加利用，另於11月1日起開放郵局現場領券及6人以上預約領券。
(時報資訊)
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