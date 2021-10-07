金融服務公司晨星（Morningstar）7日指出，大陸企業面臨的監管風險尚未結束，但在價格下跌之後，許多大陸企業的美國存託憑證（ADR）提供足夠的安全邊際。

路透報導，晨星首席美國市場策略師Dave Sekera發表美股第四季展望時指出，考量到大陸政府最近採取的一系列監管行動，大陸企業面臨的監管風險還沒有結束。但在價格下跌之後，許多大陸企業的ADR提供足夠的安全邊際，充分補償投資者面對的風險。

按9月30日股價計算，該行列出被低估的中概ADR股票，分別是阿里巴巴、騰訊、網易、中石化、百勝中國、京東、天境生物科技、攜程、百度。

另外，該行認為，美國經濟正常化的步伐在第三季放緩，因為7月、8月的新冠變種病毒病例增加。新增確診病例在9月初達到頂峰，此一下降趨勢應該有助於美國經濟恢復正常。

(時報資訊)

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