中國人民銀行7日公布9月底外匯存底規模32,006.26億美元，較8月減少314.9億美元。另外，9月底黃金儲備報6,264萬盎司（約1,948.32噸），與8月持平。
新浪財經報導，大陸國家外匯管理局副局長王春英指出，9月大陸外匯市場運行平穩，外匯交易理性有序。國際金融市場上，受新冠肺炎疫情進展、主要國家貨幣政策預期等因素影響，美元指數上漲，主要國家金融資產價格總體下跌。外匯存底以美元為計價貨幣，非美元貨幣折算成美元後金額減少，與資產價格變化等因素共同作用，當月外匯存底規模下降。
王春英表示，目前新冠肺炎疫情仍在持續演變，全球經濟復甦面臨挑戰，國際金融市場不確定性因素增多。但大陸經濟長期走俏的基本面沒有改變，發展韌性持續顯現，有利於外匯存底規模保持總體穩定。
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