「大家一起努力讓台灣的數位金融發展得比國際更好！」金管會主委黃天牧7日參加工商時報第一屆數位金融頒獎典禮時強調，金管會不要成為數位金融發展的阻力，而是成長助力，但數位金融發展的本質是滿足所有民眾的需求，即普惠金融，希望業者思考三層次，即社會不同社經階層民眾都能有「多元管道」，獲得需要的金融商品或服務，二是「可負擔得起的價格」，三是品質。
黃天牧肯定工商時報在疫情後舉辦數位金融獎項，以媒體領導者的地位建立典範的效益，讓金融業以此獎作為努力的目標；且透過獎項的設計，點出金融科技發展面臨各式問題，如資安、個資、網路詐騙及洗錢等，他也代表金管會感謝工商時報對推動台灣數位金融的努力及用心。
黃天牧強調，創新一向是人類文明發展的最重要的動力之一，金融科技在過去十多年來的確引領風騷；據一份報告指出，2008年金融海嘯之前與之後，國際金融發展有二個明顯的分野，即2008金融海嘯之前，大家談的是財務工程、數量、衍生性商品的交易；在2008年金融海嘯對歐美金融體系產生破壞與影響，最後導引出科技與金融之間的競逐與整合，同時2007年蘋果賈伯斯的智慧型手機的問世，這麼多年科技與金融整合在一起，對金融業來說是競爭也是助力。
黃天牧表示，若此分野是對的話，應可看出前後很重要的價值不同，以前重視財務工程，看的是數學、財務；2008年之後科技金融，看的是人的需求、場景，在不同場景能滿足各種不同社會階層民眾需要的金融需求，「數位金融發展當然是以科技為先， 但本質仍是要滿足民眾的需求，即普惠金融本質所在」。
因此黃天牧提醒金融業在發展過程中要思考三層次，第一是access（通路），對不同社會地位的民眾，都要有通道能接觸到想要買到的金融商品。
第二是affordable price（可負擔的成本），即 可合乎其社經地位想要買商品，都有可負擔成本，才叫普惠。
第三也是金融監理機關最在乎的一點，即quality（品質），希望確保金融機構提供的商品是沒有問題的，確保消費者權益受到保障， 有足夠的品質，普惠金融不是開多少帳戶，在乎的是每一社會階層民眾在其社經地位領域中，都可享受不同金融機構給予需要的足夠通路，以可負擔的成本、價格，獲得好品質的商品。
最後黃天牧談及金管會在數位金融發展的角色，從王儷玲在金管會主委任內前瞻的訂定金融科技的藍圖，作為金管會發展的準則，2020年金管會推動金融科技發展的方案，與金總有好多共創平台，包括法規、人力建構、資料共享，他強調，數位金融發展不是只有主管機關單方面領導，需要公司合夥，整個社會不同階層大家一起努力。
黃天牧說：「數位金融發展帶來的方便效益，是大家期待的，但過程中如何建立信任的機制，這是主管機關要扮演的角色」，即要確保信任機制被維護，同時金管會要如何幫助業者發展，即不要成為數位金融發展的阻力，而是要成長助力，金管會希望建立一個相對有利、安全、得到信任的數位金融生態系，需要跟各界溝通，希望大家一起努力讓台灣的數位金融發展得比國際更好。
(時報資訊)
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