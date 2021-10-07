金融業拼數位化，保險安定基金總經理陳昌正7日表示，數位金融戰爭打得是資源戰與人才戰，資產規模相對較小且大小差異極大的產險業，在發展數位金融時，是所有金融業中挑戰最大的，也還有很大空間去發展。
陳昌正在參加工商時報是數位金融第一屆頒獎典禮時指出，數位金融這幾年發展迅速，有二大關鍵，一是頻寬增加，讓傳輸速度變快，以前是以K為單位計算， 後來是G，現在是T，速度大幅提升；二是儲存設備容量，同樣過去是以是K為單位計算， 後來是G，現在是T，甚至可放到雲端。
在兩大網路設備進步下，再加上IOT（物聯網）應用，萬物皆聯，在資訊產業支撐下，讓金融業發展可能要往新的方向去發展，陳昌正指出金融業革命3.0與4.0會差在智能合約，金融產業最大挑戰，是如何讓資訊運用長智慧，用人腦開始思考，讓機器長智慧。
但他點出國內產險業到今年8月底總資產達4,471億元，規模超過500億元的公司只有一家，小於100億元的公司則有7家，大小規模差距大，是產險業面臨的挑戰之一，因為這階段數位金融戰爭是打資源戰與人才戰，在大小差這麼多的情況下，產險業相較其他金融業挑戰更大。
其次是從目前產險業經營數字來看，仍有很大發展空間，1到8月產險業總保費有1,400億元，但透過網路的保費14.8億元，占率僅約1％，但件數高達140～150萬件，即每件保費都很小，需要慢慢累積，所以產險業發展數位金融，仍有很大空間去努力。
最後陳昌正表示，發展數位金融要有奧運的追求精神，期許數位金融可有更好的服務、更快的處理速度，及對客戶更便利。
(時報資訊)
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