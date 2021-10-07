為方便民眾假日領券，除部分位於機關、學校內郵局外，全國逾1,200間郵局於10月16日及10月23日兩個週六調整為全日營業。中華郵政公司提醒民眾，目前仍在防疫期間，至郵局領券請配合戴口罩、量額溫及實聯制作業，並保持社交距離。

為提供民眾安心領券，避免群聚風險，中華郵政公司110年10月12日至10月30日受理已預約民眾領取紙本振興五倍券，11月1日起提供預約及現場領券服務。

郵局補充，10月16日及10月23日郵局營業情形調整，原星期六營業郵局，營業時間由原上午9時至中午12時調整為上午9時至下午5時。營業項目在上午9時至中午12時除維持原營業項目外，亦提供「振興五倍券」服務。中午12時至下午5時專辦發放及兌付「振興五倍券」相關服務。

原星期六未營業郵局，調整為營業日，營業時間原則為上午9時至下午5時；另1、2人郵局，中午休息暫停營業1小時。營業項目全日專辦發放及兌付「振興五倍券」相關服務。

另為強化民眾平日領券服務，自110年10月12日起至10月22日止，原18間部分平常日暫停營業郵局及4間營業半日郵局改為營業全日，歡迎民眾多加利用，相關營業詳情請至中華郵政全球資訊網(https://www.post.gov.tw)查詢。

(時報資訊)