美股續領漲，台股終於展開反攻，開高走高大漲320點，帶動新台幣反轉走升，但外資雖大幅買超台股，在匯市卻是有買有賣，新台幣升勢不明顯，終場收在27.952元兌1美元，升值1.8分，終結連續二個交易日跌勢，台北外匯經紀公司成交量9.26億美元。

外匯交易員指出，美股主要指數續漲，亞股也一片紅通通，台股跌深後強勢反攻，電子、金融、傳產全面走高，指數大漲1.96％至16,713點，帶動新台幣走升。雖然外資也由賣超轉為大幅買超新台幣236億元，但在匯市有進有出，主要還是靠出口商進場拋匯推升，反應在新台幣升勢並不強，暫未能回到27.8元價位。

外匯交易員認為，全球金融市場諸多利空略見淡化，但尚未完全解除，股市跌深反彈行情是否延續，外資後續動向仍是觀察重點，若接下來重新匯入加碼台股，將有利股匯市表現，新台幣這波貶勢也可望結束，順利化解跌破28元大關的可能。

(時報資訊)