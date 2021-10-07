日前華為財務長孟晚舟獲釋，引發全球關注，過往外國公司受到美國政府壓迫的案例也接連被挖出。對於相關議題，親執政黨的媒體輿論呈現出一種不知如何回應的困窘，除了保持靜默和報導無關緊要的細節外，所刻意避談的，是美中雙方在這場持久戰中，到底誰勝誰負問題。
事實上，雖然在孟晚舟事件長達三年的攻防戰中，華為的確傷了元氣，發展也受到壓制。但無法忽視的事實是，中國大陸拒絕了美加兩國的政治綁架，反抓加拿大公民（或間諜），逼迫加國放人，並讓美方同意以「緩起訴協議」終結引渡程序。相較於以往其他被美國政府「長臂管轄」的案例，美方算是做出相當程度的讓步。
無獨有偶，美國商務部召開半導體峰會，要求各國半導體業者「自願性」交出涉及企業營運與客戶的敏感資訊，被譽為「護國神山」的台積電也包括在內。對於相關消息，經濟部長王美花表示由於是「自願性」的，將交由企業自行考量，而政府則會「看狀況」再決定是否介入協調。
王美花的說法引發在野黨的批評，但讓人不怎麼意外的是，經濟部不但沒有主動向美方表達關切，反而認為這是「假議題」，指控在野黨進行政治操作，讓國內產業成為政治攻防的犧牲品云云。
然而，美國商務部長雖然宣稱要求廠商交資料是「自願性」的，但從發言內容來看，其實語帶威脅。而且華為的遭遇殷鑑不遠，以往台灣公司在美國壓力下妥協的案例更是歷歷在目，在這種情況下，外界對台積電的憂慮並不無道理。因此，經濟部對在野黨的回應，不但昧於事實，而且也是極不負責任的表現。
實際上，雖然親綠媒體和經濟部應該不至於對實情完全狀況外，但會有這樣的反應卻也不難理解。因為比起告訴民眾事實或保障企業利益，民進黨更依賴台獨反中的意識形態，以及「抗中保台」的政治主張來吸引選民的支持並贏得選舉。而「抗中保台」的政治信用，則仰賴「美國足以壓制中共」的假設，以及「美國力挺台灣」的想像在支撐，兩者缺一不可。
正是因為從孟晚舟獲釋到台積電受到壓力這一系列事件的發展，已經動搖了民進黨意識形態治國的根本。這才是他們之所以迴避「美國對中共讓步」的事實，以及經濟部面對台積電可能受害的質問時，態度如此消極的主因。
畢竟孟晚舟被釋放，象徵了過去三年來以美國為首的反中聯盟，對中國大陸所進行的貿易戰和科技戰的階段性挫敗。美國不但未能達到在貿易和科技方面脫鉤的目的，還暴露了其霸權主義的本質，讓所謂自由貿易的神話近乎破產。而加拿大則賠上了主權和司法獨立的信用，付出經濟損失的代價，最終還被迫放人。這對於反中陣營士氣和威望的打擊，不可謂之不大。
美國尚且如此，更遑論台灣。雖然民進黨自上台以來，就揚言要擺脫對大陸市場的依賴，結果兩岸關係愈緊張，台灣對大陸的出口反而上升，變得更加受制於人。「抗中」實際上已經淪為空話，而且還賠上了得之不易的兩岸和平。
而比起加拿大有過之而無不及的，是民進黨政府配合「五眼聯盟」高調炒作明顯是烏龍事件的「王立強共諜案」，將來台旅遊的向心夫婦限制出境長達一年多，至今還不願放人，不惜賠上台灣人權保障和司法獨立的信譽。
然而，即使如此積極配合反中，而且付出慘重代價，美國不但沒有像協助加拿大那樣幫忙化解困境，反而還打起台灣經濟命脈的主意，民進黨可以說是賠了夫人又折兵，其內心的慌亂與茫然可想而知。
經濟部指控在野黨讓國內產業成為政治犧牲品，但實際上打著「反中」的政治旗號，讓台灣充當急先鋒，甚至連台積電都不顧的卻是民進黨政府自己。在賠上許多寶貴價值、付出諸多沉重代價後，民進黨留給台灣的，大概就只剩下裝模作樣的「抗中保台」口號，以及實際上既抗不了中，而且也不去保台積電的黑色幽默而已了。
（作者為國立台灣大學政研所碩士）
※以上言論不代表旺中媒體集團立場※
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