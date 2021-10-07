受美股連續反彈激勵，7日台股呈現開高走高格局，盤中一路震盪上揚，終場台股以報復性反彈作收，成交金額放大至2,936億。電子族群明顯回神上攻，目前台股在支撐呈現墊高下，短線的拉回仍可偏多操作。
外資現貨買超236億，期貨淨空單增加至18,280口。自營商選擇權淨部位，以買買權和賣賣權作增量。近月選擇權籌碼為中性格局，賣權OI小於買權OI之差距為6,000餘口，買權OI增量不增反減。周選方面，賣權OI增量呈現積極，目前選擇權下檔支撐築起。
群益期貨指出，外資期現貨中性布局，自營商選擇權中性偏多，月、周選中性不變，整體籌碼面中性偏多。技術面上，台股在今年8月以來打出第二隻腳，目前在大區間底部支撐築起下，短線台股將挑戰萬七壓力位置。
(時報資訊)
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