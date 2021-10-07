內憂加外患，大立光（3008）股價跌不停，在接連痛失股王股后寶座後，大立光執行長林恩平今日在法說會上首開口，「考慮執行庫藏股」，頗有為股價抱屈的意味。
去年煞到華為颱風尾，今年又碰上疫情、缺料來攪局，股王大立光不僅讓出了坐了好幾年的股王寶座，今年4月連股后位置也失守，頓成市場老三的大立光不斷挨打，跌跌不休的股價讓股民看了好心酸。
以今日大立光的收盤價2130元言之，相較於去年底的封關價3195元，年跌幅已來到33.3％，股價並一舉創下2016年元月以來的新低，換言之，過去五年九個月買進大立光的投資人全都住進了套房。
大立光股價跌勢之壯烈，連以往避談股價的大立光都有感，面臨即將到來的二字頭保衛戰，林恩平在法人提問「帳上現金滿滿，有考慮加發股息或是執行庫藏股嗎？」時，逕自跳過加發股息的選項，直接回答「考慮過執行庫藏股」，顯見執行庫藏股的議案早在大立光內部醞釀已久。
(時報資訊)
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