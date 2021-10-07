日盛投信7日表示，聯準會主席鮑爾先前提到，今年底前可能開始縮減購債，但因中國7月政治局會議提出穩健的貨幣政策要保持流動性合理充裕、要增強宏觀政策自主性，綜合運用財政政策與貨幣政策做好跨週期調節，對於新興市場國家與歐美等國政策，對中國宏觀經濟政策的干擾與衝擊相對有限。在第四季度，預計中國貨幣政策易鬆難緊，流動性仍將保持合理充裕，A股市場仍有機會展現較強韌性。

觀察過去十餘年A股在中國國慶節後表現，有較高迎來反彈概率，從行業別觀察10月份上漲機率，以家電、醫藥生物、食品飲料在內的大消費板塊表現最好，普遍都有超過50％以上的上漲機率。目前十一長假後市場將進入四季度交易階段，「金九銀十」消費旺季中秋白酒等消費整體表現平穩、動銷順暢，市場預期中國國慶日期間動銷有望保持良好趨勢，消費板塊可望崛起。

日盛中國戰略A股基金研究團隊表示，近期對市場有影響的內外部事件性因素較多，實行限電限產的原因一是部分地區為滿足能耗雙控的要求，二是全國範圍內出現電力短缺。能耗雙控政策一刀切的作法將影響經濟增長，導致上下游利潤分化，高能耗的傳統行業短期受影響較大。後續官方對限電限產的糾偏速度會加快，而保供穩價政策的效果會逐步顯現，這將緩解市場對基本面的憂慮。

日盛中國戰略A股基金研究團隊指出，另一方面經濟下行的趨勢，局部地產信用風險釋放下，將進一步提升流動性持續保持相對寬鬆的預期，預計全年以結構性行情為主。板塊方面，關注政策扶持的類股，整體來看，因政策維穩、及財報因素，觀盤重點以高景氣的新能源汽車產業鏈、光伏、科技、醫療保健相關類股為主，並搭配內需消費的核心資產。

(時報資訊)