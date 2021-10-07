工業電腦廠龍頭研華（2395）7日公布9月營收54.9億元，較去年同期成長26.21％，月增6.58％，連兩月登上歷史高峰。累計第3季營收155.06億元，前9月營收428.78億元，同步刷新往年同期新高紀錄。

研華財務長暨綜合經營管理總經理陳清熙表示，隨著全球景氣復甦，各主要市場基礎建設及新能源相關需求強勁，推升公司營收締造新猷，整體表現未受中國大陸限電事件影響。

研華9月營收以歐洲、台灣、北亞市場表現最為突出，較去年同期分別增加46％、79％及39％，北美市場則重返雙位數成長，年增達26％，各區域市場皆強勁成長。

若從事業群來看，物聯雲事業群（CIoT）、服務物聯網事業群（SIoT）及工業物聯網事業群（IIoT）為貢獻9月業績成長的三大支柱，年增分別達到55％、52％及40％。此外，應用電腦事業群（ACG）也重返成長，年增11%。

而在接單方面，研華9月接單/出貨比值（B／B Ratio）達1.46，累計前9月BB Ratio則為1.57。

陳清熙表示，研華兩岸擴產計畫已如期展開，預計至年底前將增產3成，為因應第4季與明年訂單出貨預做準備。

累計前9月營收，區域表現以中國及新興市場最為強勁，年對年分別成長37％及51％；歐洲、台灣及南韓市場亦呈雙位數成長。整體日本市場則恢復正成長，較去年同期年增1.2％。各事業群表現方面，以工業物聯網事業群、服務物聯網事業群及綜合服務事業（AS+）表現最佳，年對年分別成長35％、28％及28％。僅應用電腦事業群（ACG）累計表現仍較去年下滑7％。

(時報資訊)

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