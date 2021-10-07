美國共和黨參議員盧比奧（Marco Rubio）在6日致美國證券交易委員會（SEC）主席詹斯勒（Gary Gensler）的信中表示，正在醞釀的要求上市公司揭露更多有關員工多元化，以及ESG（環境保護、社會責任與公司治理）資訊的規定，也必須適用於在美上市的中資企業。
香港信報援引外電消息，盧比奧指出，把在美上市的中資企業排除在外，將是「高度不一致和武斷的」。盧比奧還希望在中國展開業務的美國公司，以及持有中國投資資產的基金也能公布同樣的資訊。
盧比奧的批評集中在中國政府對待新疆維吾爾族，以及近期對香港民主派人士的打壓。盧比奧表示，擬議的供應鏈脆弱性資訊揭露，還應包括「政府或政府代理人」的潛在威脅。
盧比奧指出，鑒於中共對中國及其他地區戰略部門的控制，位於中國或依賴於中國合作夥伴的供應鏈，對於韌性和可持續性構成風險。
(時報資訊)
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