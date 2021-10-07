禾伸堂（3026）7日公告9月營收，達13.4億元，較上月減少7.05％，較去年同期減少14.55％；累計前9月合併營收約為130.89億元，較去年同期增加19.41％，而禾伸堂的第三季營收也寫下今年低點。
禾伸堂表示，9月營收較上月減少主要是代理產品受到半導體供應不穩定影響，禾伸堂將謹慎觀察市場變化，持續為客戶提供高價值的產品與服務。
累計禾伸堂第三季營收達42.79億元，季減2.8％、年增3％，單季營收為今年以來低點。
(時報資訊)
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禾伸堂（3026）7日公告9月營收，達13.4億元，較上月減少7.05％，較去年同期減少14.55％；累計前9月合併營收約為130.89億元，較去年同期增加19.41％，而禾伸堂的第三季營收也寫下今年低點。
禾伸堂表示，9月營收較上月減少主要是代理產品受到半導體供應不穩定影響，禾伸堂將謹慎觀察市場變化，持續為客戶提供高價值的產品與服務。
累計禾伸堂第三季營收達42.79億元，季減2.8％、年增3％，單季營收為今年以來低點。
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