【時報-台北電】玉山金(2884)9月自結稅前盈餘17.12億元，稅後盈餘14.58億元。前9月自結稅前盈餘185.96億元，稅後盈餘159.05億元，每股稅後盈餘1.19元。(編輯整理：李慧蘭)

(時報資訊)

#玉山金

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