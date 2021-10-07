【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】原油價格持續走高帶動汽油價格上漲，最新數據顯示現在美國人的加油錢已經創下7年新高，恐將使該國的通膨情勢更加惡化。
根據美國汽車協會AAA公布的數據，周三全美每加侖汽油平均價格為3.22美元，創下至少自2014年10月以來的最高價。
這是平均價格，在美國某些地方的汽油價格更貴上許多，例如加州每加侖汽油平均價格為4.42美元，該州的Mono County油價更已漲破5美元。
原油價格反彈是汽油價格急升的主要原因，與去年同期相比，現在美國人為每加侖汽油得多付逾1美元。
由於美國庫存意外增加，以及受到華府可能釋出戰備儲油的消息打擊，周三美國西德州中級原油價格收跌1.5美元或1.9%，為每桶77.43美元。該期油在周二漲破每桶79美元，為2014年11月以來首見，與一年前的每桶約40美元相比幾乎漲了1倍。
隨著油價不斷上漲，市場原本預期合稱OPEC+的石油輸出國組織與其減產盟友會選擇提高產量，但該組織周一卻仍決定維持既定的增產時間表不變，也就是在11月每日增產40萬桶原油。
(時報資訊)
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