【時報記者郭鴻慧台北報導】桓鼎-KY(5543)9月合併能源事業營收挹注，營收達2.8億元，月增50.82%，年增168.88％，再創歷史新高。桓鼎第4季起完整季度合併能源事業體，能源營收佔比可望超過4成，挹注獲利進一步提升。
桓鼎集團除1H21已建置能源研發團隊，投資佐茂可望完整能源生產佈局，並掌握能源佈局核心競爭力，近期已在產品應用與營運表現逐步看到成效。佐茂除現有穿戴應用業務外，電動自行車(Ebike)、小型儲能(ESS)及資料中心(BBU)應用產品可望持續提升，整體產品組合對毛利率提升可期，桓鼎-KY看好結合佐茂於能源佈局可望搭上未來儲能、資料中心領域的高成長產業趨勢。
桓鼎集團與能源事業體的佐茂科技積極開發資料中心(BBU)高階應用產品及綠電儲能牆等相關應用產品，加上桓鼎既有金屬建材4Q21旺季帶動下，並隨著全球發展基建、碳中和及節能趨勢，及先前承作政府大型工程、漁電共生能源案場經驗，與持續進行爭取的相關大型工程標案，有望創造集團未來營運繳出高成長亮麗成績。
隨著集團研發與生產到位，公司表示，桓鼎-KY結合佐茂將可實現建材創新的發展目標，除電池模組已切入美、日儲能應用外，桓鼎-KY更看好全球儲能設備成長與客戶需求，投入開發能源牆板產品(Powerwall like)。觀察Tesla家用儲能設備Powerwall成長強勁且供不應求，公司發展能源板產品可望搭上全球再生能源輔助儲能設備需求，產品前景看好。桓鼎-KY指出，以期隨著具備建材與能源研發及生產能力，加上現有通路加持下，明年相關產品貢獻可望逐步展現。
(時報資訊)
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