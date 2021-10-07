金管會統計，截至今年8月底止，本國銀行對中小企業放款餘額達新台幣8兆3931億元，創下新高，較上月底增加1045.37億元，今年共增加了5807.48億元，增加金額前五名為華南、合庫、一銀、台企、彰銀，主要因疫情關係，銀行提供中小企業紓困貸款。

金管會指出，110年8月底中小企業放款餘額占全體企業放款餘額比率為67.20％，占民營企業放款餘額比率為69.18％，分別較上月底之比率減少0.16及0.19個百分點；另110年8月底中小企業放款之平均逾期放款比率為0.29％，較上月底減少0.02個百分點。

　　金管會並表示，將持續鼓勵銀行在兼顧風險控管下，對中小企業提供必要的營運資金，以營造有利中小企業融資環境。

(時報資訊)

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