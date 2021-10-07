大廠新產能開出，主要原料丁二烯價格走跌，醫療手套NBR乳膠廠南帝（2108）、申豐（6582）第四季營運可望從上季谷底反彈。市場預期，在丁二烯價格趨勢看跌下，NBR廠第四季獲利能力將有回升空間。
丁二烯10月每噸報價跌到800美元，一周報價大跌15.79％，創下近八個月新低。
市場指出，丁二烯遠東區報價在7、8月持續走升，8月下旬來到每噸1,650美元的高峰；而國際大廠LG的醫療級NBR新產能自第三季起開始投入市場，讓醫療級NBR乳膠價格稍有回檔修正，南帝、申豐第三季的營運因此陷入今年的谷底。
南帝9月營收17.1億元，雖年增25.44％，但，月減8.85％，更是今年單月新低。第三季營收54.54億元，較第二季的72.03億元，季減24.3％。
不過，在中國大陸古雷、魯青石化陸續開出新擴建丁二烯廠，供給增加。加上美國庫存偏高，丁二烯價格向下修正，近期更是快速大幅度回跌，10月初每噸報價已來到800美元，原料價格下滑讓南帝、申豐第四季的獲利壓力舒緩。
馬來西亞為全球醫用手套生產重鎮；申豐產品有88％外銷，其中，以東南亞的馬來西亞為主要客戶群所在。
申豐指出，今年第三季，市場對醫療級乳膠需求仍維持高檔；不過，因東南亞地區受疫情影響，客戶被當地政府要求降載生產，加上塞港問題影響，主要客戶下單動能降緩，也影響第三季整體營運的成長性。
但，隨著東南亞疫情趨緩，加上原料價格下滑，市場預期，申豐第四季的營收、獲利可望從第三季谷底攀升，有較大的成長幅度。
恐對南帝第三季毛利率產生壓力。
(時報資訊)
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