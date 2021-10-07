電子、特化、色料出貨放大，三福化（4755）、永光（1711）9月營收躍進。三福化9月營收3.91億元，年增14.72％；前三季營收31.39億元，年增8.05％。永光9月營收7.26億元，年增7.02％；前三季在各產品線悉數展現成長力道加持下，營收推升至68.25億元，年增20.67％。
此外，材料-KY（4763）因鏡框用塑料級醋片需求持續強勁，中菸紡絲級醋片訂單亦陸續出貨，9月營收2.19億元，年增2％，創為同期新高；前三季營收19.45億元，年增15％，亦創同期歷史新高。樂觀看待今年營收達雙位數成長。
永光表示，9月特用化學品營收年增17％，碳粉年增31％，醫藥化學品年增16％，助攻單月整體營收持穩推進。伴隨客戶需求持續升溫，旗下產品線出貨動能也聯袂正向墊高；前三季特用化學品年增38％、色料化學品年增20％、醫藥化學品年增17％、電子化學品年增14％，碳粉成長3％。
材料-KY指出，歐美逐漸解封，鏡框的終端需求將維持強勁，受旅遊限制影響的免稅商店也可望逐漸恢復，帶動絲束需求；惟絲束全數外銷，全球船運航次相當不穩定，出貨與營收認列有時受到影響有遞延的情況。
由於貿易戰再次升溫使產業鏈重組情勢加劇，材料-KY看好醋片在中國的內需市場，而材料-KY新的醋片產能已開始量產，樂觀看待今年營收再創新高，有機會達到雙位數成長。
材料-KY絲束廠年設計總產能1.6萬噸，新醋片產能5,000噸設計產能，總年設計產能達3萬噸。6萬噸醋酐新廠也於六月底完工已開始量產，有助降低及穩定生產成本。
(時報資訊)
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