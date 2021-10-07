財政部指出，親屬過世時如果在死亡年度所得低於免稅額與扣除額情況則免申報綜所稅。若超過課稅門檻，則需由配偶隔年合併申報綜所稅，或是由繼承人在個人過世後3個月內申報綜所稅。

官員也表示，依所得稅法規定，若過世親屬遺有鰥寡配偶，可由配偶隔年報稅季合併辦理結算申報，過世者的免稅額（未滿70歲為8.8萬元、70歲以上則為13.2萬元）和標準扣除額（配偶合併為24萬元），皆可按全額扣除。

但如果過世退休族為隻身一人，沒有配偶，則由遺囑執行人、繼承人或遺產管理人在過世者死後三個月內辦理綜所稅結算申報，可申請延長申報期限，但最遲不能超過遺產稅申報期限（即過世後六個月），而過世者的免稅額和標準扣除額則按照該年度過世前天數占全年天數比例，換算減除。

(時報資訊)