振興五倍券明天上路，台北市環保局推出「振興加碼電動熊讚」方案，自10月8日起至12月31日，市民無論換購或新購電動機車，可再加碼補助8000元，且不限使用五倍券，加碼補助數量以1萬輛為限。
市府已公告電動機車補助計畫至2023年，考量受疫情影響，百業蕭條，環保局配合振興經濟，再提出「振興加碼電動熊讚」方案，針對淘汰1至4期老舊機車換購電動機車或新購電動機車，市民只要購買電動機車日期在10月8日起至12月31日，除可獲政府既有補助外，可額外再獲8000元補助金。
環保局空汙噪音防制科長楊梅華指出，新換購電動機車不限使用振興五倍券，北市民汰購重型電動機車，環保局、環保署及工業局現在補助1.9萬，加碼期間再多發8000元，最高可獲2.7萬元補助，輕型2.1萬、小型輕型1.91萬；新購重型電動機車，除了環保局、工業局補助外，振興加碼8000元，共可獲1.9萬補助，輕型1.7萬、小型輕型1.51萬，補助費用將在購買後申請補助時一併撥發。
除提供振興加碼補助政策外，北市交通局也推動電動運具促進計畫，積極建構友善電動機車使用環境，北市換電站迄今年9月已達196站，建置密度達每公里0.72站，為6都布設最方便的城市，預計到明年可增至250站以上。
此外，交同局也提供電動機車4免優惠，包括免燃料稅、免牌照稅，及北市電動機車數成長至13.5％前，北市停管處轄管路邊停車格與路外停車場停車皆享有免費優惠，公有充電站也提供免費充電服務。
環保局說，電動機車補助目前仍有充足名額，將依送件先後，額滿為止，欲申請者可至環保局網站補助專區下載申請表格，至線上申辦系統完成申請流程，另可透過台北市環保局官方[email protected]服務「定檢好康愛報報」，查詢定檢資料、接收電子化定檢通知及相關補助資訊。
環保局提醒車主，及早淘汰老舊機車改用電動機車，不僅減少空氣汙染、貢獻減碳，還可享有補助，一同創造良好的生活環境。
(時報資訊)
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