【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】由於美債上限似乎露出一線曙光，讓連跌8日的日經指數，7日在逢低買盤大舉介入下，最後收27,678.21點，漲149.34點或0.54%。不過，東證卻意外走弱，收1,939.62點，跌2.29點或0.12%。
由於市場擔憂全球通膨下，央行將不再大撒錢刺激經濟成長，因此，蜂擁搶進成長性與景氣相關類股。
三井住友信託資產管理認為，日經下修到兩萬七時，就顯得很便宜，再加上美國舉債上限暫時可寬容延長，所以短線買盤歸隊。
運輸相關族群反彈並漲4.8%，其產業指數在過去前8個交易日已下修近3分之1。
MSCI半導體相關指數漲1.3%，東京威力科創漲1.6%，Screen控股也漲1.5%。
其它個股像Welcia藥局股價漲5.9%，因這家連鎖藥妝店業者公布了亮眼的季報。同時，因獲利不佳的永旺連鎖超商跌6.1%。
日本郵政控股跌0.6%，此日前日本政府表示，可能最多會出脫10.3億股。粗略試算後，約值9520億日圓，大概在85.2億美元。為減少對股價影響，日本郵政也宣布，將祭出高達千億日圓的庫藏股計畫。
(時報資訊)
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