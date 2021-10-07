【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】由於美債上限似乎露出一線曙光，讓連跌8日的日經指數，7日在逢低買盤大舉介入下，最後收27,678.21點，漲149.34點或0.54%。不過，東證卻意外走弱，收1,939.62點，跌2.29點或0.12%。

　由於市場擔憂全球通膨下，央行將不再大撒錢刺激經濟成長，因此，蜂擁搶進成長性與景氣相關類股。

　三井住友信託資產管理認為，日經下修到兩萬七時，就顯得很便宜，再加上美國舉債上限暫時可寬容延長，所以短線買盤歸隊。

　運輸相關族群反彈並漲4.8%，其產業指數在過去前8個交易日已下修近3分之1。

　MSCI半導體相關指數漲1.3%，東京威力科創漲1.6%，Screen控股也漲1.5%。

其它個股像Welcia藥局股價漲5.9%，因這家連鎖藥妝店業者公布了亮眼的季報。同時，因獲利不佳的永旺連鎖超商跌6.1%。

　日本郵政控股跌0.6%，此日前日本政府表示，可能最多會出脫10.3億股。粗略試算後，約值9520億日圓，大概在85.2億美元。為減少對股價影響，日本郵政也宣布，將祭出高達千億日圓的庫藏股計畫。

(時報資訊)

#日經

主要市場指數

紐約道瓊
34416.99 +102.32(0.30%)
05:04
S&P500
4363.55 +17.83(0.41%)
05:04
Nasdaq
14501.91 +68.08(0.47%)
05:15
費半指數
3238.79 +11.54(0.36%)
05:16
日經225
27678.21 +149.34(0.54%)
14:15
南韓KOSPI
2959.46 +51.15(1.76%)
17:01
香港恆生
24701.73 +735.24(3.07%)
16:08
上證指數
3568.17 +31.88(0.90%)
09/30
深圳成指
14309.01 +230.01(1.63%)
09/30
英國FTSE
7051.32 +55.45(0.79%)
17:11
法國CAC
6572.80 +79.68(1.23%)
17:11
德國DAX
15147.89 +174.56(1.17%)
17:11

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