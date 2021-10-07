【時報-台北電】立凱-KY(5227)業經民國110年10月7日第一次股東臨時會決議通過辦理減資彌補虧損，減少實收資本額3億2099萬6890元，銷除股份3209萬9689股，減資比例約34.85%，減資基準日及相關程序，俟呈奉主管機關核准後，授權董事長另訂之。(編輯整理：廖小蕎)

(時報資訊)

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