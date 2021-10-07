【時報編譯張朝欽綜合外電報導】歐股周四早盤回穩；石油天然氣價格的放緩，讓擔心通膨失控的投資人稍微鬆了口氣。

　周四泛歐Stoxx 600指數早盤上漲4.84點或1.07%，為456.25點。廣泛的買盤，暫時扭轉了下跌的周線，礦業股、汽車股、公用事業股領漲。

　油價出現第二天的下滑。歐洲天然氣期貨也從歷史高點下降。

　美國參院共和黨領袖Mitch McConnell提議將債務上限的期限延長到12月，也讓問題出現緩解跡象。

　法國奢侈品製造商愛馬仕(Hermes)大漲3.1%；匯豐將該公司上調為「持有」評級。

　LVMH集團、歷峰(Richemont)、開雲(Kering)皆上漲超過2%。

皇家殼牌石油漲0.4%。儘管該公司警告，全球天然氣和電價上漲，將對公司第三季營收產生重大影響，股價仍然上漲。

　瑞士建築化工製造商西卡(Sika)大漲2.0%；該建材公司宣稱，已經可以克服原材料成本和供應鏈限制，並且增加今年營收和獲利率。

(時報資訊)

#歐股

主要市場指數

紐約道瓊
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南韓KOSPI
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香港恆生
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德國DAX
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17:11

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