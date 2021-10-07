【時報-台北電】大慶證(6021)公告自結110年9月稅前淨利462萬元，稅後淨利500萬元，稅前EPS為0.015元，稅後EPS為0.016元；累計前9月稅前淨利3.53億元，稅後淨利3.22億元，本期其他綜合利益2.51億元，本期綜合利益總額5.73億元，稅前EPS為1.141元，稅後EPS為1.04元。(編輯整理：龍彩霖)

(時報資訊)

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