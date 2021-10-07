【時報-台北電】宏正(6277)110年9月自結合併營收4.28億元，較去年同期成長7%；前9月自結合併營收37.23億元，較去年同期成長8%。
就9月單月產品別而言，IT架構管理解決方案較去年同期成長0.4%、專業影音產品較去年同期成長0.5%、USB周邊設備較去年同期成長10%。以銷售區域觀察，亞洲較去年同期成長21%，美洲與歐洲分別較去年同期減少2%及12%。
而前9月方面，IT架構管理解決方案較去年同期成長5%、專業影音產品較去年同期成長7%、USB周邊設備較去年同期成長5%。以銷售區域觀察，亞洲、美洲與歐洲分別較去年同期成長11%、3%及5%。(編輯整理：廖小蕎)
(時報資訊)
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