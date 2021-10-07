行政院主計長朱澤民7日在立法院答詢時表示，基本工資就目前發展趨勢，「要不漲大概是不太可能」，他贊成調漲，因為去年調幅太低了；而且行政院的態度認為，基本工資應調漲。
立法院財政委員會今天邀請朱澤民列席報告業務，並備質詢，多位立委聚焦明年基本工資調幅，台灣民眾黨立委張其祿質詢時指出，勞工處於弱勢，又受疫情衝擊和物價上漲影響，希望能多照顧勞工。他問朱澤民，支不支持基本工資調漲？
對此，朱澤民回應，基本工資就目前發展趨勢，「要不漲大概是不太可能」，他贊成調漲，因為去年調幅太低了；而且行政院的態度是認為，基本工資應該調漲。
國民黨立委曾銘宗質詢時表示，假設政府定要調漲基本工資，但台灣經濟是不平衡的經濟成長，出口好、內需不好，製造業好、服務業不好，大企業好、中小企業相對不好，有關補助中小企業調漲基本薪資部分，經費從哪裡來？
朱澤民表示，據他所知，勞動部有規畫處理，「那是勞動部長的智慧」；不管今年或明年，總預算裡都沒有編列這筆錢，第二預備金也不會做這方面的事情。曾銘宗追問，勞動部有沒有相關基金？對此，朱澤民指出，勞動部有些基金，但不是他的主管業務，他不能代替勞動部回答。
(時報資訊)
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