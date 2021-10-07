國家住都中心7日表示，在新北市土城頂埔工業區旁推出「頂福安居」兩處社會住宅統包工程，預計2026年完工，將提供約1,290戶社會住宅。即日起公告上網招標至11月17日上午10時止，歡迎廠商踴躍投標。

新北市「頂福安居」社宅共兩處基地，總面積約2.1公頃，位於土城區中央路四段。

住都中心表示，基地鄰近頂埔國小、頂新公園及土城工業區；與捷運板南線頂埔站距離約 650 公尺，與興建中之捷運三鶯線媽祖田站距離約300公尺，距國道3號土城交流道、樹林交流道均約1.2公里；同時，本案將規畫設置日照中心，創造全齡友善的居住環境。

國家住都中心為加速推動工程，將持續展現國家興建社會住宅的決心及效率，以滿足各地民眾安居成家的需求，歡迎優秀且經驗豐富的廠商一起加入社宅國家隊的行列。

(時報資訊)