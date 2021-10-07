國家住都中心7日表示，在新北市土城頂埔工業區旁推出「頂福安居」兩處社會住宅統包工程，預計2026年完工，將提供約1,290戶社會住宅。即日起公告上網招標至11月17日上午10時止，歡迎廠商踴躍投標。
新北市「頂福安居」社宅共兩處基地，總面積約2.1公頃，位於土城區中央路四段。
住都中心表示，基地鄰近頂埔國小、頂新公園及土城工業區；與捷運板南線頂埔站距離約 650 公尺，與興建中之捷運三鶯線媽祖田站距離約300公尺，距國道3號土城交流道、樹林交流道均約1.2公里；同時，本案將規畫設置日照中心，創造全齡友善的居住環境。
國家住都中心為加速推動工程，將持續展現國家興建社會住宅的決心及效率，以滿足各地民眾安居成家的需求，歡迎優秀且經驗豐富的廠商一起加入社宅國家隊的行列。
(時報資訊)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：